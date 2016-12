Perquisita casa Vincenzo Iaquinta

19:13 - La casa di Vincenzo Iaquinta, è stata perquisita alla ricerca di possibili prove di reato dopo che in casa del padre, Giuseppe, arrestato nell'operazione Aemilia, erano state trovate due pistole intestate al figlio. Le armi sarebbero regolarmente detenute dall'ex calciatore, ma il padre, in seguito ad un divieto, non poteva averle in casa, motivo per cui il figlio risponderebbe, in concorso con lui, di detenzione abusiva di armi e munizioni.

