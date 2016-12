Pensionati "sentinelle" dei cantieri a Riccione. E il Comune li paga

Guardare gli operai al lavoro nei cantieri è uno dei passatempi preferiti dei pensionati. Ma nel Comune di Riccione questa "attività" viene pagata dall'amministrazione, che per i "sorveglianti" nel 2015 ha speso 11mila euro. Non una grande cifra, ma neanche un compenso simbolico. E in tempi di crisi queste uscite di soldi pubblici si fanno notare.

A segnalare la bizzarra "convenzione" è il Resto del Carlino, che parla di un accordo tra il Comune e la Cooperativa unitaria sociale pensionati srl, sede a Rimini, tenuta a fornire sentinelle che controllino i lavori nei cantieri in cui i dipendenti del settore non possono farlo. La convenzione è relativa "alla vigilanza e ai controlli legati alla sabbia per i ripascimenti". Vanno dunque tenuti d'occhio gli scavi nelle zone vicino alla costa, in modo da impedire che la sabbia dorata che ha reso famosa Riccione venga smarrita o sprecata.



Negli uffici comunali fanno notare che in anni migliori, con molte attività edilizie in corso, il lavoro per quei pensionati c'era eccome, tra hotel, parcheggi, palazzi. Adesso però quei soldi a cosa servono? La convenzione sarebbe scaduta. E quegli 11 mila euro?