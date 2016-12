Parma, Totò Riina in ospedale

Totò Riina è stato nuovamente ricoverato nell'ospedale di Parma per una insufficienza renale. Il capo mafia si era sentito male nel corso dell'udienza del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia in cui è imputato. Secondo quanto emerso, Riina sarà comunque presente alla prossima udienza prevista per giovedì, quando davanti ai giudici della Corte d'Assise di Palermo dovrebbe deporre Massimo Ciancimino, imputato e teste dell'accusa.