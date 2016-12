Parma, maxi sequestro della Gdf a nota ditta di prosciutti

Blitz della Gdf di Parma in una nota azienda di prosciutti. I militari hanno sequestrato patrimoni per circa 11 milioni di euro su ordine urgente della Procura. Nell'indagine si ipotizza la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ottenute nel 2011 attraverso "artifici contabili, false attestazioni e falsi nel bilancio di esercizio". Due gli indagati. Nominato un amministratore giudiziario per la gestione dell'azienda.