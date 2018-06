Parma, maltrattavano bambini: arrestate due maestre

"Mangia col piatto in mano come un animale", è stata la frase che una delle due arrestate avrebbe pronunciato a un bambino che aveva disobbedito all'ordine di rimanere immobile.



Gilda: si mostri il video, serve a capire - La Gilda degli Insegnanti, dopo aver appreso della vicenda giudiziaria che vende coinvolti docenti della scuola dell'infanzia di Colorno, chiede "pubblicamente che le autorità inquirenti mostrino i video delle indagini". Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza sostiene che "solo guardando le immagini potremo renderci conto almeno parzialmente di cosa è realmente successo a Colorno. E' anche opportuno che il legislatore indichi espressamente quando una ramanzina o una punizione comminata ad un alunno discolo è legale e quando si sconfina nell'illecito penale".



"Ricordiamo che - conclude il rappresentante Gilda - anche la giurisprudenza in passato ha precisato che il docente è dotato di poteri autoritativi. Oltre che nella magistratura requirente confidiamo nella magistratura giudicante".