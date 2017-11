Quello ripreso dai telefonini di alcuni passeggeri e poi pubblicato online non sarebbe stato il primo momento di tensione per l'autista, dipendente della Tep, l'azienda di trasporto pubblico della città. E' lui stesso a raccontare alla Gazzetta di Parma che già in altre occasioni c'erano stati diverbi con gli stranieri.



Il giorno prima dello scontro un gruppo di stranieri avrebbe preso a calci e pugni l'autobus perché l'autista aveva chiesto loro di spostarsi per consentirgi di passare. E sul momento dello scontro ricorda: "Erano più di venti. Mi sono spaventato, ho accelerato e loro dietro di corsa. Erano minacciosi. Per questo il giorno dopo ho chiesto la scorta delle forze dell'ordine".



Non è finita lì, insomma, la vicenda del pestaggio dopo un diverbio perché alcuni stranieri lo intralciavano mentre lui tentava di raggiungere la pensilina del deposito per parcheggiare il mezzo. Adesso i carabinieri stanno cercando di chiarire tutti i punti della vicenda. E la stessa azienda di trasporto pubblico ha avviato un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità dello stesso autista.