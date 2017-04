Era il 6 dicembre del 2015 quando un giovane tunisino di nome Mohamed Jella , residente a Parma , chiamava il 118 per chiedere aiuto per la sua fidanzata. Il suo nome era Alessia Della Pia , ma all'arrivo dell'ambulanza era già morta, massacrata e soffocata dallo stesso compagno con cui viveva da due anni. La 38enne era così innamorata da convertirsi all'Islam , litigando con amici e familiari che non condividevano quel rapporto. Dopo averla uccisa con una ferocia inaudita si è dato alla fuga, ed è attualmente latitante a Tunisi da 18 mesi.

Ora ci sono su Facebook le sue foto in compagnia di altre ragazze, tranquillo e sorridente. Nelle telefonate di richiesta di soccorso al 118, l'uomo fingeva che Alessia fosse solo svenuta. "Non abbiamo mai visto tanta ferocia", commentano i soccorritori, mentre i genitori si sfogano affermando che "lei pensava di salvarlo e redimerlo ma è morta per il troppo amore".



I genitori vorrebbero che la Tunisia permettesse l'estradizione in Italia dell'assassino, che ora frequenta altre donne come se nulla fosse accaduto. "Alessia era gelosa, Mohamed aveva altre donne e per farle accettare la situazione la picchiava - spiega la madre - fino a quel giorno di dicembre quando la aggredì prima con l'asta della tenda e un mattarello, poi saltandole sul petto sino a soffocarla".