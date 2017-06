Mohamed Jella si era dotato di un documento d'identità falso ma i dati forniti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, in collaborazione con il Pubblico Ministero Andrea Bianchi, hanno consentito al Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia di localizzare l'indagato e fermarlo.



Attualmente Jella si trova in carcere in Tunisia, ma saranno presto attivate le pratiche per la sua estradizione. E' l'unico accusato per l'omicidio di Alessia Della Pia, 39 anni, uccisa il 6 dicembre del 2015. La donna era stata picchiata, poi, molto probabilmente, immersa agonizzante nella vasca da bagno e infine trasportata, ormai senza vita, nell'androne del palazzo. Lo stesso Jella aveva avvisato il 118, ma poi era scappato.



L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti legati al traffico di sostanze stupefacenti e sino a poco tempo fa era anche agli arresti domiciliari proprio per un problema legato alla droga.