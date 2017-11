Parma, conclusa autopsia Riina: slitta nulla osta per trasferimento

A Parma è terminata l'autopsia di Totò Riina, iniziata poco prima delle 12 nell'istituto di Medicina Legale. Difficilmente arriverà in giornata il nulla osta della Procura di Parma per il trasferimento della salma in Sicilia. Lo ha confermato il medico legale Rosa Gaudio: "Farò la mia parte, invierò tutto al pm Umberto Ausiello che darà il nulla osta, quando lo riterrà opportuno". Un'ipotesi che circola è che il trasferimento possa avvenire lunedì.