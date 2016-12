Parma, bimbo nasce senza gambe: i genitori (mai avvertiti) fanno causa

Il piccolo Bryan avrà una vita difficile, tremendamente difficile: purtroppo, infatti, sarà costretto a vivere senza entrambi gli arti inferiori. Bryan è nato la notte di Natale all'ospedale di Parma con una gravissima malformazione che non sarebbe mai stata segnalata durante l'intera gravidanza. Un dramma che ha sconvolto la vita della mamma Monica, 34 anni, del papà Hektor e del loro primo figlio di 7 anni, tutti residenti nel Parmense, finiti al centro di un incubo. "Come è possibile che nessuno, tra tutti i medici che ci hanno seguito, si sia accorto delle pesanti anomalie di nostro figlio?" si chiede la coppia che, adesso, intende andare fino in fondo per accertare chi, eventualmente, ha delle responsabilità. Già partite le lettere di diffida a tutte le parti in causa: il medico privato che seguì la 34enne, la Casa della Salute di Parma dove effettuò alcuni esami, l'Ausl e l'Azienda ospedaliera. "Prepareremo una causa civile, chi ha sbagliato dovrà pagare" fanno sapere Monia e Hector.