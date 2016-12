11 settembre 2016 10:07 Parma: 39enne accoltellata a morte in un appartamento, arrestato il suo ex fidanzato Lʼuomo lʼaveva invitata a casa sua e lei lo aveva raggiunto per chiarire la fine della loro storia. Lui lʼavrebbe uccisa a coltellate

Una donna di 37 anni, Elisa Pavarani, è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia di Parma. Poche ore è stato arrestato Luigi Colla, 42 anni, anch'egli di Parma, con cui lei aveva troncato da poco una relazione. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione tra la vittima e il suo ex, che l'aveva inviatata a casa sua. Lei lo aveva raggiunto per un incontro chiarificatore.

Tra i due si sarebbe scatenata una lite, sfociata in tragedia. Lei era andata nella casa del suo ex anche per riprendersi alcuni indumenti.



Sembra che Colla non volesse chiudere la relazione, tanto che sulla copertina della sua pagina Facebook aveva pubblicato una foto, insieme alla 39enne, rispondendo a un post di un amico: "Pace? Non ancora".



Il presunto omicida è stato fermato dai carabinieri nella zona sud della città intorno alle 2,30 di notte mentre vagava solo in stato confusionale.