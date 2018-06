Parma, 30enne tenta di strangolare la figlia di un anno: arrestata

Una donna nigeriana di 30 anni è stata arrestata dalla polizia per aver cercato di strangolare la figlia di un anno. Secondo quanto riporta "La Gazzetta di Parma", gli agenti erano intervenuti dopo diverse segnalazioni perché la donna, incensurata, era in strada in evidente stato di alterazione con la bimba in braccio. Mentre attendevano l'ambulanza la madre ha tolto la canottiera alla piccola e ha tentato di strangolarla con quella.