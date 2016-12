Papa: mai stancarsi di testimoniare il dialogo, aprirci arricchisce

"C'è una parola che non dobbiamo mai stancarci di ripetere e soprattutto di testimoniare: dialogo". E' l'appello di Papa Francesco contenuto nel messaggio al Meeting di Cl. "Scopriremo che aprirci agli altri - sottolinea il Pontefice - non impoverisce il nostro sguardo, ma ci rende più ricchi perché ci fa riconoscere la verità dell'altro, l'importanza della sua esperienza, anche quando si nasconde dietro scelte che non condividiamo".