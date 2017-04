Papa a Mirandola: recuperare centri storici, sono luoghi di memoria

"Molto è stato fatto nell'opera di ricostruzione ma è quanto mai importante un deciso impegno per recuperare anche i centri storici: essi sono i luoghi della memoria e sono spazi indispensabili della vita sociale ed ecclesiale". Lo ha detto Papa Francesco a Mirandola, durante la sua visita alle popolazioni colpite dal terremoto del 2012. "Sono certo che non mancherà la buona volontà per assicurare la rapida realizzazione dei lavori", ha aggiunto.