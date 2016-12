Pagarono sicari per uccidere anziano: arrestati la figlia e il genero

Avevano pagato due persone per uccidere a coltellate il 74enne Luciano Pancaldi così da intascarne l'eredità: la figlia e il genero della vittima e i due aggressori, che agirono la sera del 19 novembre a Vignola, nel Modenese, sono stati arrestati dai carabinieri. Per tutti l'accusa è di concorso in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. I sicari sarebbero stati pagati 10mila euro ciascuno per uccidere l'anziano.