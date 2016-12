Padre accoltella figlio 17enne

16:46 - Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato dal padre durante una lite a Reggio Emilia, nella zona di Santa Croce. Ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova, non è in pericolo di vita. Stando ad una prima ricostruzione, il 17enne sarebbe stato coinvolto in una lite tra i genitori, che vivono separati. La lite è rapidamente degenerata e l'uomo si sarebbe accanito prima sulla donna, percuotendola ripetutamente con violenza, poi verso il ragazzino.