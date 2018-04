Ordigno Bologna, concluso disinnesco: terminato lo sgombero

Si è concluso con successo il disinnesco, da parte degli artificieri dell'Esercito, dell'ordigno da 213 kg ritrovato in un cantiere edile di Bologna. Termina così, dopo più di nove ore, lo sgombero per gli oltre novemila residenti evacuati dalla "danger zone". Rimozione e brillamento avverranno lunedì, come disposto dalla prefettura. A confermare la chiusura delle operazioni è il Comune di Bologna in una nota.