Operaio travolto e ucciso da un camion durante un picchetto a Piacenza: autista arrestato e poi rilasciato

La tragedia è avvenuta intorno alle 23.45: inutili i tentativi di rianimare l'uomo da parte dei medici giunti sul posto. La vittima, 53 anni, era padre di cinque figli e lavorava in azienda dal 2003.



Usb: "Addetto azienda incitava a forzare il picchetto" - Dura l'accusa lanciata dall'Usb, secondo cui il camionista che ha travolto l'operaio è stato incitato da un addetto dell'azienda a forzare il picchetto. "Il conducente del camion è stato incitato a forzare il picchetto da un addetto vicino all'azienda - ha riferito infatti Riccardo Germani, di Usb, presente alla manifestazione -. Gli urlavano 'parti, vai!' e quello è partito investendo il nostro aderente".



Pm: "Non c'era protesta, autista resta indagato" - "Quando è avvenuto l'incidente non era in atto alcuna manifestazione all'ingresso della Gls". A fornire la ricostruzione dei fatti è il capo della procura di Piacenza Salvatore Cappelleri. Il quale afferma che l'autista 43enne, arrestato nell'immediatezza, è stato rilasciato ed è indagato a piede libero per omicidio stradale. "Grazie alla presenza di una pattuglia della polizia in quel momento sul posto - spiega Cappelleri - abbiamo potuto effettuare subito una ricostruzione attendibile dell'incidente. Quando il Tir è uscito dalla ditta, dopo le regolari operazioni di carico, ha effettuato una manovra di svolta a destra. Inoltre escludiamo categoricamente che qualche preposto della Gls abbia incitato l'autista a partire".



Smentita la versione dei sindacati - "Davanti ai cancelli in quel momento non vi era alcuna manifestazione di protesta o alcun blocco da parte degli operai, che erano ancora in attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra la rappresentanza sindacale e l'azienda. Allo stato attuale delle indagini riteniamo che l'autista non si sia accorto di aver investito l'uomo che è stato visto correre da solo incontro al camion che stava facendo manovra. Per questo si è deciso di rilasciare l'autista che, tra l'altro, è anche risultato negativo ai test di accertamento per le sostanze stupefacenti e l'alcol".