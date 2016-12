14:03 - Un operaio di circa 70 anni è morto a Piacenza cadendo da una scala da un'altezza di alcuni metri. L'incidente è avvenuto mentre la vittima era impegnata in lavori di manutenzione all'esterno di un edificio in via Gaspare Landi. L'uomo sarebbe caduto all'indietro, battendo con violenza il capo sul selciato. Inutile l'intervento del 118.