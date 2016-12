Omicidio-suicidio a Piacenza: vittime un 45enne e la moglie 50enne

Due coniugi, un 45enne titolare di un'armeria e un'insegnante 50enne , sono stati trovati morti giovedì sera nella loro abitazione alla periferia di Piacenza . L'uomo aveva ancora in mano un revolver con il quale, molto probabilmente, ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita. Ancora sconosciute le cause della tragedia: pare che i due non avessero problemi e andassero d'accordo.

L'uomo era titolare di un'armeria - Il 45enne era titolare di un'armeria in città mentre la moglie era un'insegnante. A chiamare i soccorsi è stato un parente che è entrato in casa preoccupato per non aver avuto più loro notizie durante la giornata.



In casa nessun segno di effrazione - Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato i corpi riversi su due sedie in cucina. Le indagini sono ancora in corso ma l'ipotesi più probabile, come detto, è che si sia trattato di un omicidio-suicidio, anche se le motivazioni di questa tragedia sono ancora sconosciute. La casa non presentava alcun segno di effrazione o di colluttazione.