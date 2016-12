Nubifragi e grandine in Emilia

Nubifragi, grandinate e danni per il forte vento in alcune aree dell'Emilia. A Parma un albero si è abbattuto sulla strada, senza coinvolgere pedoni o veicoli in transito. Il Comune ha deciso la chiusura a scopo precauzionale dei parchi. Acqua mista a grandine è caduta sulla Bassa reggiana. Il tetto di una casa è stato scoperchiato dal vento a Fabbrico.