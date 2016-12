Nel paese di Don Camillo e Peppone, come nel film la processione per "calmare" il Po

Come nel film di Don Camillo e Peppone, tratti dai romanzi di Giovanni Guareschi, il parroco di Brescello (Reggio Emilia), don Evandro Gherardi martedì pomeriggio ha portato il "Cristo parlante", reso celebre dai film, in processione fino alle rive del fiume Po. Un modo "per pregare per le vittime delle alluvioni - ha spiegato don Gherardi - e chiedere la protezione di Dio per la piena che sta interessando le nostre zone e ci preoccupa".