Motociclista muore in un frontale

Un motociclista è morto sulla strada provinciale Bidentina, scontrandosi violentemente contro un trattore a Civitella di Romagna, sull'Appennino forlivese, poco prima del ponte della Tombina. Il motociclistaè stato sbalzato e la moto si è schiantata finendo vicino al guard rail. Il personale del 118 giunto in elicottero e in ambulanza non ha potuto salvarlo. La strada provinciale è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi.