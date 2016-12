Morto ecstasy in vacanza a Ravenna

Si chiamava Lamberto Lucaccioni e viveva a Città di Castello (Perugia) il sedicenne stroncato da una pasticca di ecstasy a Riccione. Il ragazzo era in vacanza a Pinarella di Cervia (Ravenna) con altri due amici di 17 anni e alloggiava, con i genitori di uno di loro, in un appartamento per le ferie. Sabato sera i tre ragazzi sono andati in treno a Riccione per passare la serata al Cocoricò.