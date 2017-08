Morti ospedale Lugo, infermiera assolta: "Mi riprendo la mia vita"

"Mi hanno dipinto per quello che non sono e adesso mi riprendo in mano la mia vita". Sono le prime parole di Daniela Poggiali, l'ex infermiera dell'ospedale di Lugo, appena uscita dal carcere della Dozza di Bologna dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio. Accusa per cui in primo grado era stata condannata all'ergastolo a Ravenna.