Morti Lugo: l'infermiera arrestata diventa Vip, lettere dai fan in carcere

16:10 - Anche le donne beneficiano del discutibile "fascino del carcerato". Daniela Poggiali, la 42enne infermiera dell’ospedale Umberto I di Lugo indagata per la morte di una paziente, si trova nel carcere di Forlì soltanto dal 9 ottobre scorso. Eppure, già diversi ammiratori, come riportano alcuni quotidiani locali, hanno scritto lettere alla donna perché vorrebbero conoscerla, allegando dei francobolli per sollecitare una risposta.

La vicenda – Daniela Poggiali, residente a Giovecca di Lugo, è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Ravenna in relazione alla morte di una paziente di 78 anni, deceduta, secondo l’analisi medico-legale, a causa di una dose letale di potassio.



Morti sospette – La morte dell’anziana paziente potrebbe non essere un caso isolato. Sono in corso accertamenti su altri 38 decessi avvenuti nel primo trimestre dell’anno nello stesso reparto dell’Umberto I, quando era in servizio l’infermiera indagata. Dall’analisi delle cartelle cliniche è emerso che almeno dieci casi presenterebbero lati oscuri.