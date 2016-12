Morti Lugo,ex infermiera:mai ucciso

Ha negato di aver mai ucciso pazienti nell'ospedale in cui lavorava, rispondendo a tutte le domande dei magistrati. Daniela Poggiali, la 43enne ex infermiera dell'ospedale Umberto I di Lugo (Ravenna), ha parlato a lungo alla Corte d'Assise di Ravenna. La donna, accusata di aver ucciso una paziente, Rosa Calderoni (78 anni), con un'iniezione di potassio cloruro, ha dichiarato inoltre di non aver mai rubato nulla nel nosocomio in cui lavorava.