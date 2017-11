Due persone sono indagate per omicidio colposo per la morte di Mattia Dall'Aglio, il nuotatore 24enne che ha perso la vita domenica mentre si allenava in una struttura a Modena. La Procura ha iscritto nel registro il nome del presidente dell'associazione "Amici del nuoto", che ha in gestione da anni la piscina, e un tecnico legato alla stessa struttura.