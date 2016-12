Morta l'84enne massacrata dai ladri nella sua casa nel Ferrarese

L'anziana era arrivata in condizioni critiche all'ospedale per un grave trauma cranico e la rottura dell'aorta, dopo il pestaggio con calci e pugni da parte dei malviventi.



Migliorano invece le condizioni della nuora della vittima, Maria Humeniuc, 53enne romena, con lei in casa al momento dell'irruzione dei banditi. La donna è ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna e per i medici è fuori pericolo. Era stata proprio lei, nonostante le ferite, a dare l'allarme con il cellulare dopo che i malviventi se ne erano andati.



Si aggrava ora la posizione di Constantin Grumeza, 22 anni, e Leonard Veissel, 26, arrestati dai carabinieri di Cento poche ore dopo l'aggressione e finora accusati di rapina aggravata (bottino 90 euro e alcuni gioielli) e tentato omicidio in concorso.



"Non volevamo commettere tutto questo, abbiamo perso la testa davanti a tutto quel sangue, non lo faremo più e ci dispiace", hanno detto i due durante l'interrogatorio davanti al gip. Intanto i carabinieri hanno ritrovato i gioielli, rivenduti a un Compro Oro: avrebbero fruttato poco più di mille euro. Sono in corso accertamenti sulle modalità di acquisto.