Monossido, anziana morta a Rimini

16:03 - Una donna di 81 anni residente a Bellaria Igea Marina, sulla riviera riminese, è morta nella notte per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un caminetto lasciato acceso. Il corpo dell'anziana è stato trovato in mattinata dai carabinieri. Ad allertare le forze dell'ordine è stata una vicina di casa, preoccupata per non averla vista uscire di casa. L'anziana viveva da sola: suo marito è morto l'anno scorso e non aveva figli.