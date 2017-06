Modena, uccide a coltellate il compagno poi chiama la polizia e si costituisce

Claudio Palladino, la vittima, è stato ucciso nell'appartamento al terzo piano di una palazzina di Modena. Sembra che la sua compagna, 50 anni, avesse prestato servizio in passato a casa dei genitori di lui come badante.



L'uomo sarebbe stato colpito con almeno una decina di fendenti, ma non è ancora chiaro se tra i due ci sia stata prima una colluttazione.