Modena, trovato morto in bagagliaio auto: aperte tutte le ipotesi

Il corpo di un 77enne è stato trovato dalla polizia a Pavullo, nel Modenese: il cadavere dell'uomo era all'interno del bagagliaio della sua auto, trovata ancora in moto. A.C., canadese di origine ma con passaporto inglese, da anni residente a Pavullo, aveva un taglio alla gola e non indossava le protesi alla gamba e al braccio, ritrovate in casa. Per il momento non si esclude il suicidio, ma tutte le ipotesi restano aperte.