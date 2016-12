Modena, tre sorelle finite nel fiume Secchia:affogano bimba e 18enne

E' finita in tragedia una gita fuori porta per quattro sorelle. Tre di queste sono finite cadute nel fiume Secchia, nella zona di Borgo Venezia nel comune di Sassuolo, nel Modenese. La più grande Khaoula Louhabi di 21 anni è stata recuperata in vita ma è in gravi condizioni. Morte le altre due sorelle: Hajar, 18 anni, e la piccola Khadija, di 9. A dare l'allarme è stata l'ultima sorella presente, una bimba di 11 anni.