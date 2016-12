Modena, sottopasso allagato da mesi: muore automobilista 78enne

19:06 - Un 78enne è annegato finendo con la propria auto in un sottopasso allagato, a cui sono state tolte le transenne, a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Il tratto era stato bloccato dopo le pesanti precipitazioni che avevano colpito la provincia a febbraio. Sull'incidente sarà aperta un'inchiesta della magistratura che chiamerà in causa il Comune. Era da tempo infatti che gli abitanti richiedevano l'intervento dei tecnici.

Da una prima sommaria ricostruzione, riporta la Gazzetta di Modena, l'uomo ha cercato di guadare il passaggio, poi l'acqua ha iniziato ad entrare nell'abitacolo e il conducente non è stato in grado di uscire in tempo forse non rendendosi conto che il livello dell'acqua era troppo alto.



L'inchiesta chiamerà in causa il Comune di Castelfranco e le istituzioni competenti, da tempo informate sullo stallo dei lavori anche attraverso le proteste dei residenti, che a oggi non hanno sortito alcun effetto. La Lega Nord in consiglio comunale aveva chiesto interventi per il ripristino della strada e il Comune, il 21 marzo, con un'ordinanza aveva disposto che Anas procedesse al recupero della strada.



In secondo luogo sotto indagine finirà il fatto che qualcuno ha tolto le transenne che erano state messe per impedire il passaggio e la cui assenza hanno inevitabilmente tratto in inganno la vittima della tragedia.