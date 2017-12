Modena, scontri durante la manifestazione contro lo Ius Soli

Una serata di tensione e scontri in centro storico a Modena, dove era in programma un presidio contro lo Ius Soli al quale hanno preso parte gruppi di estrema destra. Mentre il presidio era in corso (circa 200 i partecipanti), gruppi di antagonisti hanno tentato di avvicinarsi all'area, in viale Martiri della Libertà, vicino al monumento ai caduti. Le forze dell'ordine hanno fatto una carica di alleggerimento e sono state fatte scoppiare bombe carta.