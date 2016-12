Modena, schianto fatale a incrocio

Una donna romena di 39 anni è morta in un incidente stradale tornando a casa dopo il lavoro a San Prospero, nel Modenese. La sua auto si è schiantata per cause da accertare con un altro veicolo ad un incrocio. Lei è morta sul colpo, le altre 4 donne a bordo sono rimaste ferite (una in modo gravissimo). Le vittime avevano appena finito la giornata lavorativa raccogliendo frutta. Sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.