Modena, rubano più di 2mila forme di Parmigiano Reggiano: 11 arresti

Sono finiti in manette 11 responsabili dei furti di oltre 2mila forme di Parmigiano Reggiano in stabilimenti e depositi di stoccaggio. L'operazione della polizia di Modena ha interessato anche le zone di Foggia e Cremona. Nel bottino dei furti, tra novembre 2013 e gennaio 2015, anche 15mila kg di crostacei e pesce surgelato , per un valore complessivo di 785mila euro.

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Modena sono in tutto 11 e riguardano persone soprattutto di origini foggiane, accusate di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato in concorso tra loro.



L'organizzazione, nei mesi scorsi, ha programmato ed eseguito in maniera capillare una serie continua di attività di esplorazione e sopralluogo di alcune aree del Centronord per individuare gli obiettivi, con un'organizzazione di mezzi e ripartizione dei ruoli in occasione di ogni furto.



Gli indagati hanno sempre avuto a disposizione auto e camion, attrezzi atti allo scasso, ricetrasmittenti, apparati elettronici destinati a disattivare sistemi di allarme, schede telefoniche dedicate a intestazione fittizia, oltre a svariate armi da fuoco.