Modena, partorisce feto morto in casa: la scoperta del marito al rientro

Un lago di sangue, la moglie in preda a una forte emorragia e un feto di 6-7 mesi senza vita sul letto, avvolto in una coperta. E' la terribile scena che si è presentata a un medico africano residente a Modena al suo rientro a casa. L'uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi, giunto sul posto assieme alla polizia. La donna, connazionale, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico. La coppia ha dichiarato di non essere a conoscenza della gravidanza.

La rivelazione dei due coniugi, residenti in un condominio di Via Tamburini e genitori già di un altro bambino di pochi anni, è stata raccolta con cautela dagli investigatori. A insospettire gli inquirenti sono soprattutto la professione del marito e il fatto che la donna non si trovasse alla sua prima esperienza di gravidanza.



Sono in corso accertamenti sulla vita della coppia, mentre sul feto sarà eseguita l'autopsia.