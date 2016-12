Modena, ladro circondato invoca l'aiuto dei carabinieri

Una notte davvero sfortunata per un ladro nel Modenese costretto a invocare niente di meno che il soccorso dei carabinieri. L'altra notte il rapinatore, con due complici, tutti e tre nomadi slavi, ha tentato un furto nella villetta di un ristoratore di Gorghetto, cercando di introdursi nell'abitazione con delle mazze. Il colpo però è fallito e l'uomo, costretto a rifugiarsi in terrazza, vedendosi circondato dalla vittima e dai suoi vicini, ha iniziato a gridare a gran voce: "Chiamate i carabinieri". I militari sono giunti per portarlo via in manette: l'uomo era finalmente in salvo, ma privo della libertà.