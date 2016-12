Modena, insegue il cane in tangenziale: investita e uccisa

Tragedia nel Modenese: una donna di 30 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto sulla Tangenziale Pasternak, arteria stradale che stava percorrendo a piedi cercando di mettere in salvo il proprio cane che si era allontanato da casa. La donna era stata ricoverata d'urgenza all'Ospedale di Baggiovara, in gravissime condizioni in seguito alle ferite riportate nel sinistro. Vani i tentativi di rianimarla da parte dei medici.