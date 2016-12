Modena, incendio in azienda: danni

06:38 - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di un capannone industriale dell'azienda meccanica "Modena Parts" in via Raimondo Dalla Costa nella zona industriale "Torrazzi" a nord di Modena. Sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco. I danni agli impianti sono ingenti, ma non si segnalano conseguenze a persone. Dalle prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate per cause accidentali.