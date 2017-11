Modena, grave bimbo di un anno: forse investito da auto di un parente

Un bambino di un anno sarebbe finito in ospedale a Modena dopo essere stato investito nel cortile di casa dall'auto guidata da un parente. E' questa la versione dei familiari del piccolo, ricoverato al Policlinico di Modena, ma gli inquirenti non sono convinti che i fatti siano davvero andati così. Secondo i carabinieri, accorsi sul posto per le verifiche del caso, nel racconto ci sono parecchie discrepanze e i militari stanno indagando.

Proprio uno dei famigliari dopo il presunto incidente avrebbe contattato il 118, caricando il minorenne in auto, pare privo di sensi, e consegnandolo ai sanitari, accorsi con un'ambulanza, all'altezza di Santa Maria del Mugnano, sulla via Estense sempre a Modena. Il bambino si trova in ospedale in prognosi riservata e versa in gravi condizioni.



Secondo una prima versione fornita dai testimoni, il bambino sarebbe stato investito dall'auto in quel momento guidata da uno dei parenti. I carabinieri sono al lavoro per escludere che l'incidente possa essere avvenuto all'interno dell'abitazione.