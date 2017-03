Modena, Google Street View incastra un pirata della strada

La tecnologia al servizio delle indagini: un pirata della strada è stato scovato, a distanza di qualche mese dall'incidente che aveva causato, grazie all'ausilio di Google Street View, il sistema che immortala le strade di tutto il mondo per la loro mappatura online. Utili, stavolta, le foto della strada di Carpi (Modena) catturate dalle telecamere del servizio virtuale, in cui appariva proprio il furgone che aveva causato il ferimento di due persone a bordo di un'auto ed era fuggito senza prestare soccorso. Davanti alla prova che lo inchiodava, il pirata della strada individuato dai carabinieri non ha potuto che ammettere le sue responsabilità.

L'incidente in cui era rimasta ferita una coppia carpigiana risaliva al 28 settembre. I militari, in base alla descrizione del mezzo rilasciata dai testimoni, hanno scandagliato su Street View la zona e hanno così individuato un furgone simile a quello ricercato, immortalato mentre percorreva ogni giorno quella strada.



Così hanno contattato Google in California, per avere le immagini originali, senza le "pixelature" di targhe e scritte. Una volta individuato il marchio dell'azienda proprietaria del furgone, si è risaliti anche all'autista diventato pirata della strada, un 35enne siciliano, che è stato smascherato.