Modena, giardiniere 53enne muore dopo punture di vespe

Un 53enne impegnato in lavori di giardinaggio è morto per choc anafilattico a causa delle punture di diverse vespe a Limidi di Soliera, nel Modenese. Secondo i carabinieri, l'uomo stava tagliando una siepe quando è stato punto da più insetti, probabilmente dopo aver rotto un nido durante lo sfalcio. Un collega che era con lui ha subito dato l'allarme, ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.