Modena, condannati i nonni "invadenti": due mesi per molestie

Due mesi di reclusione per molestie, ma pena sospesa. E' la condanna inflitta dal Tribunale di Modena ai due nonni di Sassuolo denunciati per stalking dalla figlia e dal genero perché troppo invadenti nell'educazione dei nipoti. Il pm aveva chiesto un anno di reclusione. I difensori dei due pensionati, di 70 e 69 anni, hanno annunciato ricorso in appello.