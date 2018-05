Modena, bimbo di 11 anni scomparso da Mirandola: trovata la bicicletta

Mohammed viveva con gli zii dall'età di due anni. Suo padre, fratello di Sarwaar, muratore in Italia che aveva accettato di accogliere il piccolo, è morto tre mesi fa, lasciando la moglie da sola a crescere sei figli. "E'un ragazzino buono e studioso - racconta lo zio - non ci ha dato mai problemi". Il pomeriggio di venerdì 25 maggio si è allontanato con la sua bicicletta grigia.



Sua zia, Sobia Liaot, ha raccontato di aver visto il nipote per l'ultima volta verso le 17, poco prima di prelevare i suoi due figli da scuola. Non trovandolo nel parco sotto casa, dove solitamente andava per giocare, dopo varie ricerche e ore di attesa, intorno alle 20 ha deciso, insieme al marito, di recarsi dai carabinieri di Mirandola. La notizia della scomparsa del bambino, che frequentava la quarta elementare, si è subito diffusa grazie ai social e alla chat di classe. Secondo alcuni abitanti del quartiere, potrebbe essersi allontanato volontariamente. Intanto proseguono le ricerche in tutta la provincia, anche con l'ausilio degli elicotteri.