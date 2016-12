Modena, bimba di un anno beve detersivo per il bagno: è gravissima

Una bimba di un anno versa in gravissime condizioni dopo aver ingerito liquido per la pulizia del wc. E' successo a Modena, nella casa dove la piccola vive con i genitori, una coppia di origine tunisina. La bimba è ricoverata in rianimazione pediatrica al Sant'Orsola di Bologna: non sarebbe in pericolo immediato di vita, ma per almeno tre giorni i medici non scioglieranno la prognosi.