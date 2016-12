Modena, barista picchiata in rapina

01:03 - Una barista è stata picchiata e rapinata da due uomini a San Damaso di Modena. I banditi, a quanto risulta con l'accento dell'Est Europa, hanno fatto irruzione con i volti coperti nel bar di via Collegara e hanno colpito alla testa la donna con una pistola giocattolo, che nell'impatto si è rotta. I due sono riusciti a prendere i soldi contenuti in una macchinetta scambiasoldi e in cassa, circa 1.200 euro in totale, prima di darsi alla fuga.