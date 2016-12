Modena: bambino gli dona 50 euro, ma il mendicante li restituisce

Valentino, un bambino di 9 anni ha donato 50 euro a un clochard in Corso Martiri, a Castelfranco Emilia ( Modena ). Era la somma delle paghette che la nonna gli aveva dato nel corso del tempo. Il mendicante, però, ha rintracciato il negozio gestito dai genitori di Valentino e ha riconsegnato il denaro : "Questi soldi non mi appartengono, è giusto che ve li restituisca". La vicenda è stata raccontata dalla Gazzetta di Modena.

Come sottolinea il quotidiano modenese, Vasile - questo il nome del clochard - " non ha mai disturbato nessuno , né le tante attività che si trovano sotto i portici, né i clienti". La madre e il padre del bambino gestiscono un laboratorio proprio nella strada in cui Vasile chiede l'elemosina ormai da più di due anni.

La madre, inizialmente, aveva "punito" il bambino: "Gli ho fatto passare l'aspirapolvere per tutto il negozio, spiegandogli quanta fatica io e suo padre facciamo per guadagnare quella cifra e che con 50 euro la sua famiglia mangia per due giorni". Ma l'atto umano e generoso del bambino le ha fatto cambiare idea: "Poi ci ho riflettuto e ho capito che era un gesto straordinario". La donazione di Valentino è dunque avvenuta di sua spontanea volontà: "L'ho fatto perché credevo che lui - il clochard Vasile - ne avesse più bisogno di me".