Modena, a 4 anni muore per malore ma ha ematomi evidenti: aperta indagine

Aperta un'inchiesta sulla morte di un bambino di 4 anni deceduto sabato a Modena dopo che i genitori avevano chiamato il 118 dicendo che il figlio si era sentito male per problemi gastrici. Il piccolo, nonostante i soccorsi, è giunto in ospedale senza vita. I medici hanno riscontrato però alcuni ematomi presenti sul corpo ed è stata disposta l'autopsia. Da fonti investigative sembrerebbe però trattarsi di una patologia.

Il malore e i tentativi di rianimare il bambino - I genitori hanno riferito ai sanitari del 118 che il piccolo era stato colto da malore, probabilmente per problemi gastrointestinali. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma tutti gli interventi sono stati inutili.



Disposta l'autopsia - L'esame autoptico è stato deciso per verificare i collegamenti tra il decesso e i disturbi gastrici di cui hanno parlato i genitori, alla luce degli ematomi notati dai medici esaminando il corpo del piccolo. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, tra le ipotesi c'è anche quella di una patologia che si possa essere manifestata con ecchimosi. Anche per questo motivo c'è prudenza nel collegare i segni sulla pelle a eventuali colpi subiti. Solo l'autopsia potrà quindi chiarire le reali cause del decesso.